Stasera 50 volte Genoa-Atalanta! Due squadre abbonate al 2-1…

Vecchio Balordo che non batte l’Atalanta al Ferraris dal 2018-2019, 3-1. Non si tratta però del digiuno più lungo per i rossoblù nella storia di questo match. Perché fra il 2011-2012 e il 2017-2018, quindi lo scorso decennio, furono addirittura 7 i match senza i tre punti per il Genoa (4X – 3P).

C’è però un dato che fa sorridere la squadra di mister De Rossi.

Se cerchiamo i Genoa-Atalanta disputati proprio in occasione di una 16esima giornata di Serie A ci troviamo davanti agli occhi 6 partite:

- 2017-2018, 1-2;

- 2013-2014, 1-1;

- 2008-2009, 1-1;

- 1992-1993, 1-0;

- 1990-1991, 2-0;

- 1989-1990, 2-2.

Pallottoliere alla mano ecco che contiamo 2 successi dei liguri, 3 segni X, 1 vittoria per gli orobici, 8 gol fatti dai rossoblù, 6 reti marcate dai nerazzurri.

Complessivamente, A più B, sono 49 i Genoa-Atalanta giocati dal 1937-1938 in poi. I genoani contano 22 affermazioni, 13 quelle degli atalantini, mentre i pareggi ammontano a 14, 62 gol marcati dai locali contro le 57 reti fatte dagli ospiti.

Situazione in classifica.

Genoa poco sopra la zona rossa con 14 punti (3V – 5X – 7P con 16GF e 23GS), 6 quelli ottenuti al Ferraris (1V – 3X – 4P con 5GF e 11GS). È reduce dal KO contro l’Inter. Negli ultimi 3 turni ha vinto o perso per 2-1. Atalanta che si trova a metà classifica con 19 (4V – 7X – 4P con 19GF e 18GS), di cui 6 fatti lontano da Bergamo (1V – 3X – 3P con 8GF e 10GS). Viene dal 2-1 sul Cagliari. Non coglie 2 successi in fila dalla terza-quarta giornata (avversari Lecce prima, Torino poi).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

49 incontri disputati

22 vittorie Genoa

14 pareggi

13 vittorie Atalanta

62 gol fatti Genoa

57 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Atalanta 0-0, 1° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Atalanta 2-3, 37° giornata 2024/2025