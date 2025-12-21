Il quarto d’ora in cui il Sassuolo si traveste da Inter. Il fattore casa non vale col Toro

Tre vittorie e tre sconfitte sia in casa che in trasferta per il Sassuolo di Grosso che quindi in questa stagione non è legato a doppio filo con il fattore campo. Vincendo nell’ultimo turno di campionato, il Torino ha stoppato l’emorragia di risultati che lo aveva colpito (soli tre punti conquistati nelle sei partite precedenti).

Il discorso sul fattore campo inesistente è più che mai appropriato per i match di campionato tra Sassuolo e Torino. Pur essendo la squadra di casa, la formazione neroverde ha battuto una sola volta quella granata. E’ successo il 18 gennaio 2020. Vittoria in rimonta quella per gli emiliani che erano andati sotto a seguito di un autogol di Locatelli. Poi Boga e Berardi sono riusciti a ribaltare il risultato. Il pareggio è però il risultato di gran lunga più ricorrente in Sassuolo-Torino visto che si è verificato nove volte su 15 partite.

Pur avendo chiuso sei partite senza prendere reti (che non sono poche in assoluto, anzi) il Torino ha la peggior difesa della Serie A assieme alla Fiorentina, ultima in classifica, con 26 reti subite. Il Sassuolo ha concentrato ben un terzo delle sue reti segnate (sette gol) in un solo quarto d’ora di gioco, esattamente tra il 61’ e il 75’. Non è un caso che in questo segmento di gara la squadra allenata da Grosso sia la più prolifica della Serie A, assieme all’Inter.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E SERIE B)

15 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

9 pareggi

5 vittorie Torino

15 gol fatti Sassuolo

20 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2009/2010 Serie B Sassuolo vs Torino 2-3, 39° giornata

L’ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2023/2024 Serie A Sassuolo vs Torino 1-1, 24° giornata