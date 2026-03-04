Brasile, il ct Ancelotti rincuora Rodrygo: "Ti saremo vicini in ogni passo fino al tuo rientro"

"Ti saremo tutti vicini in ogni passo del percorso fino al tuo rientro. Resta forte Rodrygo". Questo il messaggio, in inglese e portoghese, che il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha voluto mandare, tramite una storia di Instagram, all'attaccante classe 2001 del Real Madrid dopo il grave infortunio subito - rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro - che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione e saltare il Mondiale di questa estate.

A cento giorni dall'inizio della competizione Ancelotti dovrà dunque fare a meno di uno dei giocatori più talentuosi della rosa del Brasile. Ora il ct dovrà studiare bene le mosse per sostituirlo nella rosa dei verdeoro con Endrick, attualmente in prestito al Lione, che sembrerebbe il favorito per la sostituzione.

La convocazione per le prossime partite del Brasile sembra scontata: il 26 marzo contro la Francia e il 1° aprile contro la Croazia negli Stati Uniti sarà l’occasione per testare il suo livello in nazionale.

La concorrenza resta agguerrita, con Richarlison, Joao Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Jesus e Igor Thiago tutti intenzionati a giocarsi le proprie carte. Tuttavia, il prestigio di Endrick e il suo rendimento attuale potrebbero garantirgli un vantaggio, a patto che arrivi al Mondiale in piena forma e fiducia.