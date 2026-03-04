L'infortunio di Rodrygo apre le porte del Mondiale a Endrick? Dovrà mantenere le medie attuali

Una brutta notizia è arrivata ieri per Carlo Ancelotti e la Seleção. Rodrygo, attaccante del Real Madrid, sarà costretto a fermarsi per almeno sette mesi a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e del menisco esterno, come comunicato ufficialmente dal club madrileno. Un colpo durissimo in vista della Coppa del Mondo 2026, che si giocherà negli Stati Uniti tra giugno e luglio.

Seppur non sempre considerato titolare assoluto, Rodrygo era comunque un punto di riferimento offensivo per Ancelotti, che lo conosce benissimo. La sua versatilità gli permetteva di giocare su entrambe le fasce e come supporto all’attaccante centrale, ruolo già ricoperto sia al Real che con la nazionale brasiliana. Con l’assenza di Rodrygo, Vinicius Jr. perde il suo principale sostituto a sinistra, eccezion fatta per Gabriel Martinelli, e l'esperienza del reparto offensivo verdeoro si riduce sensibilmente.

In questo contesto Endrick, attualmente in prestito al Lione, potrebbe trovare una grande opportunità. Il giovane attaccante può giocare su entrambe le fasce e anche come punta centrale, coprendo i ruoli lasciati liberi da Rodrygo. La convocazione per le prossime partite del Brasile sembra scontata: il 26 marzo contro la Francia e il 1° aprile contro la Croazia negli Stati Uniti sarà l’occasione per testare il suo livello in nazionale. La concorrenza resta agguerrita, con Richarlison, Joao Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Jesus e Igor Thiago tutti intenzionati a giocarsi le proprie carte. Tuttavia, il prestigio di Endrick e il suo rendimento attuale potrebbero garantirgli un vantaggio, a patto che arrivi al Mondiale in piena forma e fiducia.