L'Iran rinuncerà al Mondiale? Trump: "Non me ne importa assolutamente nulla"

Donald Trump non sembra minimamente preoccupato dall’eventuale ritiro dell’Iran dal Mondiale 2026. "Non me ne importa assolutamente nulla", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un’intervista a Politico, commentando l’ipotesi che la nazionale iraniana possa non prendere parte alla competizione organizzata la prossima estate da Stati Uniti, Messico e Canada.

Le tensioni geopolitiche sono esplose dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, nei quali ha perso la vita la guida suprema Ali Khamenei. In questo clima di guerra e forte instabilità, resta incerta la partecipazione del 'Team Melli', già qualificato alla Coppa del Mondo FIFA 2026. "Credo che l’Iran sia un Paese molto indebolito, allo stremo delle forze", ha aggiunto Trump.

Anche il presidente della federazione iraniana, Mehdi Taj, ha alimentato i dubbi: "Questi eventi non resteranno senza risposta. Con questa crudeltà è difficile guardare al Mondiale con ottimismo", ha dichiarato ai media iraniani. Inserito nel gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, l’Iran dovrebbe disputare tutte le partite negli Stati Uniti, tra Los Angeles e Seattle. Intanto la FIFA non ha ancora preso posizione ufficiale. Il regolamento (articolo 6.7) prevede che, in caso di ritiro o esclusione, la federazione internazionale possa decidere discrezionalmente se sostituire la squadra con un’altra nazionale.

Se il forfait arrivasse prima degli spareggi di marzo, il ripescaggio potrebbe riguardare una delle squadre coinvolte. In caso contrario, la FIFA potrebbe optare per un’altra selezione asiatica o, ipotesi estrema, per un girone a tre squadre.