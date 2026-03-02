La famiglia Ancelotti nuovamente riunita: Davide raggiunge Carlo nello staff della Seleção
Davide Ancelotti tornerà a lavorare con il padre, a tre mesi dall'inizio dei Mondiali. Lo riportano i media brasiliani che evidenziano come l'accoppiata Carlo-Davide sarà già operativa per le amichevoli di fine mese contro Francia e Croazia.
Davide Ancelotti aveva già fatto parte dello staff tecnico del Brasile lo scorso anno, per le prime partite del padre Carlo nelle sue prime uscite da commissario tecnico della nazionale brasiliana. Poco dopo, Ancelotti Jr ha accettato la proposta del Botafogo, conducendo la squadra al 6° posto nella Serie A brasiliana.
Davide si unirà allo staff tecnico per le amichevoli di questo mese, e in seguito sarà a disposizione della nazionale, in Brasile o come osservatore dei giocatori in Europa.
