Ancelotti al settimo cielo col Brasile: "Penso che rinnoverò 4 anni, mi piace molto"

Carlo Ancelotti è uscito allo scoperto. Lasciato il Real Madrid, il tecnico italiano sta vivendo la migliore tappa da commissario tecnico del Brasile, come ritratto in questi giorni nel corso del rinomato carnevale di Rio de Janeiro. L'ex Napoli e Milan si prepara per il Mondiale 2026 e in un'intervista a Movistar ha anticipato il prolungamento del contratto fino al 2030 che firmerà con la CBF (Federcalcio brasiliana) per estendere il suo incarico da allenatore.

"Penso che rinnoverò per quattro anni con il Brasile. È un lavoro nuovo, mi piace molto", ha affermato Ancelotti riguardo alla sfida raccolta sulla panchina del Brasile. Arrivato nel maggio 2025, la Federcalcio verdeoro è fortemente intenzionata a blindare il 66enne a lungo termine. Nel corso della chiacchierata a proposito del suo ruolo nella Seleçao, è passato anche a raccontare del carico di responsabilità su Vinicius Jr, eletto stella indiscussa della squadra: "Ho parlato con lui. Un giocatore deve rispettare l'allenatore e i compagni. Ha migliorato molto il suo atteggiamento in campo", sottolinea Carletto.

"I brasiliani sono molto umili, sono diversi. Il Vini che viene qui è molto diverso da quello del Real Madrid, a livello umano", ha raccontato Ancelotti, con impressi ancora i ricordi da tecnico del Real fino a pochi mesi fa.