Pochettino e il sogno americano: "Possiamo vincere il Mondiale, l'ho detto anche a Trump"

A poco più di tre mesi dall’inizio della Coppa del Mondo 2026, Mauricio Pochettino lancia un messaggio chiaro: gli Stati Uniti vogliono puntare al titolo. E a dirlo non è stato solo ai suoi giocatori, ma anche a Donald Trump.

L’episodio risale al sorteggio della fase a gironi del Mondiale, che vedrà gli USA paese ospitante insieme a Messico e Canada. Intervenendo ad High Performance Podcast, il tecnico argentino ha raccontato il breve scambio con il presidente americano: "Al sorteggio ho conosciuto Donald Trump per qualche minuto. Mi ha chiesto: 'Cosa ne pensa, mister? Possiamo vincere il Mondiale?'. Gli ho risposto: 'Certo, signor Presidente. Perché siamo negli Stati Uniti'".

Un’affermazione che racchiude tutta la fiducia dell’ex allenatore del Tottenham: "Il sogno americano è lì. Si tratta di essere i primi, di essere il numero uno. Crediamo fermamente di poter vincere. Dopo un anno e mezzo, la gente inizia a percepire che possiamo farcela". Alla guida della nazionale statunitense da settembre 2024, Pochettino non ha ancora conquistato trofei: il traguardo più vicino è stata la finale della Gold Cup, persa 2-1 contro il Messico a Houston. Nel complesso, il bilancio parla di 10 vittorie, 7 sconfitte e un pareggio in 18 partite.

Gli USA sono stati inseriti nel Gruppo D con Paraguay, Australia e la vincente dello spareggio europeo tra Turchia, Romania, Slovacchia o Kosovo. L’obiettivo, però, resta uno solo: "Dobbiamo credere di poter vincere ogni partita. È l’unico modo per costruire una mentalità vincente".