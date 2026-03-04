Koch punta al Mondiale con la Germania: "Nagelsmann sa cosa posso dare alla squadra"

Nonostante non sia stato convocato nelle ultime due gare di qualificazione al Mondiale di questa estate, nello scorso novembre, il difensore centrale Robin Koch non ha abbandonato l’idea di rappresentare la Germania nella Coppa del Mondo che si terrà fra Stati Uniti d’America, Canada e Messico.

“I Mondiali sono un obiettivo enorme, se alla fine andasse bene sarebbe un sogno parteciparvi. Chiunque abbia giocato almeno una volta per la Germania sa cosa significa indossare questa maglia. - spiega il capitano dell’Eintracht Francoforte a SID - Per me solo una cosa è chiara, a parlare saranno solo le mie prestazioni con la maglia di questo club”.

Il classe ‘96, che vanta 15 presenze con la nazionale tedesca, spiega poi che il ct Julian Nagelsmann sa cosa può dare alla squadra: “Credo che con la mia esperienza e il mio modo di supportare la squadra potrò dare un contributo. Il ct sa cosa posso dare alla squadra e io conosco il mio ruolo, ho sempre saputo svolgerlo al meglio. - prosegue Koch – Come a Francoforte punto a dare stabilità alla squadra e credo di riuscirci ancora molto bene in questo momento. Mi piace guidare e dare l’esempio ai compagni non solo con le parole, ma soprattutto con le prestazioni”.