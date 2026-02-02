Chelsea, problemi personali per Estevao. Rosenoir: "Tornerà quando si sentirà pronto"

Il Chelsea ha deciso di concedere a Estevão Willian tutto il tempo necessario per affrontare una grave situazione personale, dando priorità assoluta al benessere del ragazzo rispetto agli impegni sul campo. Il tecnico dei Blues, Liam Rosenior, ha commentato così la vicenda: "Sta attraversando un momento davvero complicato per ragioni private. Non eserciterò alcuna pressione su di lui; tornerà solo quando si sentirà pronto e sarà la scelta giusta per lui". E' lecito pensare che il giocatore sia tornato in Brasile.

Il club londinese, che ha prelevato il talento brasiliano dal Palmeiras la scorsa estate per una cifra intorno ai 45 milioni di euro, ha manifestato pieno sostegno al diciottenne in questo momento difficile. La scelta della società permette a Estevão di allontanarsi dal calcio senza la pressione di una scadenza fissa, riflettendo la nuova politica del Chelsea focalizzata sulla tutela della salute mentale e psicologica dei propri atleti. Al momento, non è stata fissata una data per il suo rientro.

Estevão, considerato uno dei talenti più cristallini del panorama mondiale, ha avuto un impatto immediato dopo il suo arrivo nell'estate del 2025. Nella sua prima stagione in Premier League, pur con un minutaggio inizialmente ridotto, ha già mostrato sprazzi della classe pura — tra dribbling, velocità e senso del gol — che in Brasile gli era valsa il soprannome di "Messinho".