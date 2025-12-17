Chelsea, Estevao ancora out. Maresca: "Non ci sarà col Newcastle ma dalla prossima"

Il Chelsea dovrà fare a meno di Estevao per la trasferta di questo sabato contro il Newcastle a causa di un problema muscolare. L’assenza del brasiliano è stata confermata dall’allenatore Enzo Maresca dopo la vittoria dei Blues sul Cardiff nei quarti di finale di Carabao Cup. Il giocatore, out nel march di ieri, era sceso in campo solo a gara in corso nella vittoria contro l’Everton.

Maresca ha spiegato: "Ha un piccolo problema muscolare. Non sarà disponibile contro il Newcastle, vedremo per la prossima partita". La sua indisponibilità arriva in un periodo delicato per il Chelsea, reduce da quattro gare senza vittorie (due pareggi e due sconfitte) prima del successo netto per 2-0 contro l’Everton di sabato scorso. Il calendario dei Blues rimane molto fitto: dopo il Newcastle, il Chelsea ospiterà l’Aston Villa il 27 dicembre e il Bournemouth il 30, prima della sfida contro il Manchester City del 4 gennaio 2026.

Contro il Cardiff sono stati Alejandro Garnacho e Pedro Neto a firmare la vittoria per 3-1, mentre Jamie Gittens e Tyrique George hanno iniziato titolari sulle fasce. Tornando a Estevao, il tecnico ha mostrato ottimismo: "Penso possa essere disponibile per il prossimo match". Per ora, il Chelsea dovrà quindi gestire l’assenza del suo esterno brasiliano e fare affidamento sulle alternative in rosa per affrontare un periodo di impegni ravvicinati e delicati.