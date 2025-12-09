Tra poco Atalanta-Chelsea, Maresca: "Estevao fuori per scelta tecnica"

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, è intervenuto nel pre-partita della sfida di Champions League tra i Blues e l'Atalanta.

Le parole del tecnico italiano: "Estevao? Sta giocando tanto in campionato e stasera abbiamo deciso di lasciarlo fuori. Non rinuncio a Joao Pedro, è un giocatore importantissimo per noi. Tornare in Italia? Come ho detto ieri in conferenza stampa, è sempre bello tornare qui".

Sono ufficiali le formazioni che scenderanno in campo dall'inizio, alle ore 21:00, alla New Balance Arena per il 6° turno della fase campionato:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Badiashile, Acheampong, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.