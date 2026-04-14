Tiziana Alla prima telecronista donna ai Mondiali: "In un mondo normale non sarebbe una notizia"

Tiziana Alla sarà la prima telecronista donna ai Mondiali di calcio. La Rai ha infatti inserito la giornalista umbra, da quattro anni bordocampista della Nazionale maschile e voce di quella femminile, tra i telecronisti per i Mondiali di questa estate. La tv di Stato, che aveva acquistato 35 partite della rassegna iridata (tra cui ci sarebbero state tutte quelle dell’Italia se avessimo centrato la qualificazione), ne trasmetterà una al giorno, mentre l’esclusiva totale sarà di Dazn.

A commentare la notizia è stata la stessa Alla, intervista dal Corriere della Sera, che ha ringraziato per la fiducia Marco Lollobrigida, direttore ad interim di Rai Sport dopo le dimissioni di Petrecca: “Lo ringrazio per la fiducia”.

La giornalista ha poi proseguito: "Sono orgogliosa della Rai. Se vivessimo in un mondo normale questo non sarebbe una notizia. Ci sono ancora tanti pregiudizi. Ricordo dopo la mia prima telecronaca, un Piacenza-Juventus di Serie B del 2006, lavoravo per Rai International, ebbene arrivarono tante mail di protesta dicendo che non si poteva sentire una voce femminile sul calcio. Purtroppo ancora oggi c'è pregiudizio".