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Clamoroso Arabia Saudita: tensioni col CT Renard, si va verso l'addio a pochi mesi dai Mondiali

Clamoroso Arabia Saudita: tensioni col CT Renard, si va verso l'addio a pochi mesi dai MondialiTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 14:18Mondiali 2026
Pierpaolo Matrone

Il futuro della panchina dell’Arabia Saudita torna a essere un tema caldo. Nonostante il ritorno alla guida tecnica nell’ottobre 2024, il rapporto tra Hervé Renard e la federazione saudita appare tutt’altro che sereno, con tensioni che nelle ultime settimane si sarebbero intensificate. Secondo quanto riportato da RMC Sport, all’interno della Saudi Arabian Football Federation si starebbe riflettendo sulla stabilità del progetto tecnico, anche alla luce di risultati non sempre convincenti. Le aspettative, inevitabilmente elevate dopo l’impresa storica contro l’Argentina al Mondiale 2022, hanno contribuito ad alzare il livello di pressione attorno al commissario tecnico.

Renard resta una figura chiave per la crescita recente del movimento calcistico saudita, ma il clima non è più quello di totale fiducia. Anzi, secondo l'emittente francese ad oggi è più probabile una separazione a stretto giro di posta. Le qualificazioni ai Mondiali 2026 rappresentano un banco di prova cruciale e la dirigenza vuole certezze, sia sul piano dei risultati che su quello della continuità.

Al momento non ci sono decisioni definitive, ma i segnali sono chiari: la posizione di Renard non è più intoccabile. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si andrà avanti insieme o se la federazione deciderà di cambiare rotta.

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