Dai biglietti per le partite a quelli per i treni, il Mondiale 2026 sarà un salasso per i tifosi

Assistere alle partite dei Mondiali nell’area di New York rischia di diventare un lusso, non solo per il prezzo dei biglietti ma anche per… il trasporto. Secondo quanto rivelato da The Athletic, raggiungere il MetLife Stadium potrebbe costare ai tifosi circa 100 dollari andata e ritorno.

La compagnia ferroviaria NJ Transit starebbe infatti preparando un forte aumento delle tariffe in vista della Coppa del Mondo (in programma dall’11 giugno al 19 luglio). Si tratterebbe di un rincaro impressionante: il prezzo standard attuale per la stessa tratta è di circa 12,90 dollari, quasi otto volte inferiore. La decisione definitiva non è ancora stata formalizzata, ma una politica simile era già stata adottata lo scorso anno in occasione della finale del Coppa del Mondo per club tra Paris Saint-Germain e Chelsea, segno che l’ipotesi è tutt’altro che remota.

Il tema riguarda da vicino anche la Nazionale francese: il debutto contro il Senegal, previsto il 16 giugno, si giocherà proprio al MetLife Stadium. Nello stesso impianto potrebbero disputarsi anche un eventuale ottavo di finale dei Bleus (in caso di primo posto nel girone) e soprattutto la finalissima del 19 luglio. Calendario ricco dunque per uno stadio tra i più iconici del torneo, che ospiterà anche sfide come Brasile-Marocco e la finale mondiale. Ma mentre cresce l’attesa per lo spettacolo in campo, le polemiche sui costi fuori dal campo iniziano già a farsi sentire.