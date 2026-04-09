Arbitri al Mondiale 2026, ci saranno anche i due incubi europei di Juventus e Roma

Sono stati pubblicati i nomi dei 52 arbitri che dirigeranno le partite della Coppa del Mondo 2026, da disputarsi la prossima estate tra Stati Uniti d'America, Messico e Canada. In lista anche l'italiano Mariani, ma quello del fischietto nostrano non è l'unico nome che desta l'attenzione del pubblico calcistico dello Stivale.

Partiranno per il continente americano per dirigere le partite del Mondiale, infatti, anche due arbitri che sono stati negli incubi a tinte europee dei tifosi di Juventus e Roma, negli ultimi anni. Due inglesi, curiosamente: Michael Oliver e Anthony Taylor, due nomi che a molti faranno sobbalzare al solo sentirli nominare.

Il primo è il celebre arbitro "con il bidone dell'immondizia al posto del cuore" come lo aveva definito Buffon: Michael Oliver (nell'immagine dell'articolo) è colui che nella Champions League del 2018 aveva fischiato il calcio di rigore che ha condannato la Juventus a uscire a tempo quasi scaduto in semifinale contro il Real Madrid, per intervento falloso di Benatia su Cristiano Ronaldo, che avrebbe segnato dal dischetto e eliminato la Vecchia Signora.

L'altro, Anthony Taylor, è invece entrato di diritto negli incubi dei tifosi della Roma per come ha arbitrato la finale di Europa League 2023 persa dai giallorossi, allora allenati da Mourinho, contro il Siviglia. Tanto che lui e i suoi familiari, in un aeroporto sulla strada del ritorno, furono presi d'assalto da ultrà romanisti.