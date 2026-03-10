Un rinforzo per la Costa d'Avorio? Wahi ha iniziato le pratiche per ottenere il passaporto

Nonostante sia fermo ai box per un infortunio alla caviglia, Elye Wahi continua a far parlare di sé fuori dal campo. L’attaccante francese di 23 anni dovrà restare lontano dai campi ancora per alcune settimane, ma nel frattempo ha compiuto un passo importante sul fronte internazionale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Lassana Camara, il giocatore in forza al Nizza ha iniziato le pratiche per ottenere il passaporto ivoriano, avvicinandosi così a una possibile convocazione con gli Éléphants. Nato in Francia da genitori ivoriani e già ex internazionale con l'Under-21 francese, Wahi resta infatti eleggibile per rappresentare la Costa d’Avorio e recentemente si è recato al consolato di Parigi per avviare le procedure necessarie. Sebbene questo non implichi ancora un cambio ufficiale di nazionalità sportiva, la notizia rilancia l'ipotesi che la scelta sia stata effettuata a meno di cento giorni dall’inizio della Coppa del Mondo.

Una mossa che potrebbe offrire a Wahi l’opportunità di disputare il suo primo Mondiale con la nazionale dei genitori.