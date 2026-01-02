Nizza, Wahi a caccia di riscatto: "Ultime 2 stagioni difficili, sono pronto a dare tutto"

Elye Wahi riparte da Nizza per ritrovare fiducia e continuità. Dopo una stagione difficile all’Eintracht Francoforte, con un solo gol e tre assist in 14 presenze, l’ex attaccante del Montpellier, 22 anni, tenterà di rilanciarsi nel campionato francese grazie a un prestito di sei mesi concordato con il Nizza. Una scelta già pensata con Franck Haise, oggi sostituito da Claude Puel, ma confermata e condivisa con il nuovo allenatore.

"Il Nizza aveva bisogno di rilanciarsi e io anche - ha spiegato Wahi -. Ho parlato con Florian Maurice e Haise, poi le conversazioni sono proseguite con Puel. Qui ho trovato una visione chiara del progetto, e un’accoglienza che non avevo mai ricevuto prima. Sono pronto a dare tutto". Il giovane attaccante non nasconde il desiderio di riscatto: "Le ultime due stagioni sono state complicate, sono più motivato che mai. Vogliamo riportare il club nella posizione che merita. Il contesto non mi spaventa, conosco situazioni simili dai tempi di Montpellier. Voglio dimostrare che posso rendere al meglio".

Wahi dovrebbe già essere incluso nel gruppo per la sfida contro lo Strasburgo di domani (19:00). "Non partirà titolare, ma è importante averlo con noi - ha commentato Puel -. Spero sia un prestito vantaggioso per entrambe le parti".