Scamacca prime: mai così tanti gol in Serie A dopo 19 giornate. Messaggio a Gattuso?

Arrivano buone notizie in ottica Nazionale dal match tra Atalanta e Udinese. Servendo a Davis il pallone del momentaneo 0-2, Nicolò Zaniolo ha messo a referto il 4 assist e secondo consecutivo dopo quello a Kabasele nel match vinto 3-0 contro la Fiorentina. Sul fronte nerazzurro, invece, Lorenzo Bernasconi si è confermato come un elemento interessante per fare da alternativa a Federico Dimarco sulla corsia di destra. Su tutti, però, agli ordini di Raffaele Palladino, spicca la prova sballo di Gianluca Scamacca.

In una sfida che si stava facendo tremendamente complicato per la Dea, il centravanti si è preso la squadra sulle spalle e ha reso possibile la rimonta fino al 2-2 grazie ad una splendida doppietta tra il 75' e il 79'. Due reti che permettono al numero 9 atalantino di arrivare a quota 8 centri in campionato avendo disputato fin qui 19 partite. Un rendimento che merita tutte le attenzioni del caso: da quando ha iniziato a frequentare la Serie A, Scamacca non aveva mai segnato così tanto al termine della 19° apparizione.

Il suo debutto in massima serie risale alla stagione 202/21, con la maglia del Genoa. I centri a fine anno saranno 8, tutti o quasi nella fase finale del campionato. Dopo 19 presenze, infatti, ne aveva messi a segno appena 2. Le cose vanno meglio l'anno dopo a Sassuolo (6 in quel lasso dei tempo, sui 16 totali) e nella sua prima stagione a Bergamo (sempre a quota 6 e a maggio giungerà a 12). In occasione del campionato in corso, dunque, sta rendendo come mai gli era capitato in questi anni. Il ct Gattuso starà certamente prendendo appunti: con un Kean a corrente alternata da agosto e un Retegui da verificare vista la sua militanza in Arabia, Scamacca può essere la prima scelta in vista della semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord in programma per il 26 marzo.