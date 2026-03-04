Situazione tesa in Medio Oriente, Federcalcio Iraq: "Contatti costanti con la FIFA"

Situazione tesa in Medio Oriente, dove la guerra si sta estendendo anche sul territorio iracheno. Si sono registrate delle esplosioni a Erbil, intanto l'ambasciata USA a Baghdad invita i propri cittadini a lasciare immediatamente l'Iraq. Nel Paese finora si contano 11 morti e 5 feriti.

Nel frattempo la nazionale irachena dovrà disputare fra quattro settimane uno spareggio per andare ai Mondiali, proprio negli Stati Uniti. La finestra di fine marzo prevede la sfida tra Iraq e la vincente di Bolivia-Suriname, in programma a Monterrey (Messico) il 31 marzo. Ma sarà possibile per la selezione giocare? La Federcalcio ha diramato in queste ore un comunicato ufficiale, che riportiamo:

"Il nostro direttivo conferma di essere in costante comunicazione con la FIFA circa l'organizzazione della partecipazione della nostra squadra nazionale ai playoff intercontinentali per i Mondiali a Monterrey. L'AFC e la FIFA stanno monitorando tutti gli sviluppi relativi alla nostra nazionale a causa dell'attuale situazione di sicurezza in Medio Oriente".