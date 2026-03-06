La FIFA apre la vendita dei biglietti per i playoff in Messico: "Sarà tutto fantastico"

A meno di cento giorni dall’inizio della Coppa del Mondo 2026 (in programma dall’11 giugno al 19 luglio), la FIFA ha aperto ufficialmente la vendita dei biglietti per il torneo di spareggio intercontinentale che assegnerà gli ultimi due posti disponibili per la rassegna iridata. Le partite si giocheranno il 26 e il 31 marzo tra Guadalajara e Monterrey, nonostante le recenti ondate di violenza in Messico.

L’uccisione di un capo di un cartello durante un’operazione militare e i numerosi omicidi registrati negli ultimi giorni non hanno infatti cambiato i piani della federazione internazionale, che ha confermato il calendario degli spareggi e ha avviato la vendita dei tagliandi per il mini-torneo che coinvolgerà sei nazionali.

Il formato prevede due percorsi separati con quattro partite complessive: due semifinali il 26 marzo e due finali il 31. Nel percorso 1 si sfideranno Nuova Caledonia, Giamaica e Congo per un posto al Mondiale. Nel percorso 2, invece, saranno impegnate Bolivia, Suriname e Iraq, quest’ultimo alle prese anche con possibili difficoltà logistiche per raggiungere il Centro America. Se i prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo - la prima a 48 squadre e con 104 partite - sono saliti fino a sfiorare i 200 euro medi per una gara della fase a gironi delle nazionali più importanti, quelli degli spareggi sono decisamente più accessibili. Con meno di 17 euro è infatti possibile assistere alle partite negli stadi di Monterrey e Guadalajara, entrambi scelti anche come sedi del Mondiale.

Il contesto di sicurezza resta però una preoccupazione per alcune federazioni. La Repubblica Democratica del Congo, che dovrebbe giocare proprio a Guadalajara, ha espresso dubbi sulla tutela di giocatori e tifosi. "Abbiamo chiesto alla nostra federazione di scrivere alla FIFA per manifestare le nostre preoccupazioni sulla sicurezza", ha dichiarato all’Equipe il ministro dello Sport congolese Didier Budimbu. Dal canto suo, il presidente Gianni Infantino ha cercato di rassicurare tutti: "Va tutto bene, sarà tutto fantastico".