L'Eintracht prepara una rivoluzione in attacco: Wahi delusione, anche Batshuayi via?

Elye Wahi rischia di dire già addio all'Eintracht Francoforte. Secondo la stampa tedesca, l’attaccante francese è ormai ai margini a causa di prestazioni deludenti e di un comportamento che ha esasperato il tecnico Dino Toppmöller. Arrivato dall’Olympique de Marseille a gennaio 2025 per 25 milioni di euro, Wahi non ha mai trovato la via del gol in Bundesliga, segnando solo una volta in stagione, in Coppa di Germania contro una squadra di quinta divisione.

La situazione si è aggravata nell’ultima partita contro il Colonia (3-4). Entrato al 77’, Wahi è apparso fuori fase, con numerosi palloni e duelli persi, restando spesso a terra senza reagire. Il comportamento del francese ha irritato Toppmöller, che al termine del match ha criticato duramente gli ingressi dalla panchina: "Bisogna parlare anche dei giocatori entrati in campo che non hanno giustificato il loro tempo di gioco". Secondo Bild, il tecnico si riferiva soprattutto a Wahi, ma anche ad altri elementi come Jean-Mattéo Bahoya e Ellyes Skhiri.

Una stagione finora deludente e un rendimento scarso: secondo il tabloid tedesco, una separazione a gennaio sembra non solo possibile, ma praticamente inevitabile. Ma l'ex talento del Montpellier non sarebbe l’unico partente: anche Michy Batshuayi (32 anni), altro ex Marsigliese arrivato a febbraio 2025, potrebbe lasciare Francoforte dopo un avvio di stagione a secco e prestazioni non convincenti in allenamento. La rivoluzione invernale appare imminente per la squadra tedesca.