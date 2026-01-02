Ufficiale Il Nizza accoglie il suo nuovo attaccante: Wahi arriva in prestito dall'Eintracht Francoforte

Il Nizza rinforza il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Elye Wahi in prestito dall’Eintracht Francoforte fino al termine della stagione. Il giovane attaccante francese porta con sé velocità, potenza e un fiuto per il gol che lo hanno reso uno dei talenti più interessanti della sua generazione, anche se nelle ultime stagioni ha faticato.

Cresciuto nel settore giovanile del Montpellier, dove ha esordito in prima squadra molto giovane, Wahi si è distinto per la capacità di attaccare gli spazi dietro le difese avversarie e per la freddezza sotto porta. "Elye rispecchia perfettamente il profilo che stavamo cercando - ha dichiarato il direttore sportivo Florian Maurice -. È un attaccante potente, difficile da contenere per le difese e molto efficace davanti alla porta. Nonostante la giovane età, ha già maturato grande esperienza a livelli importanti. Questo prestito riflette la nostra volontà di rafforzare la rosa".

Jean-Pierre Rivère, presidente del club, ha aggiunto: "È un giocatore ambizioso, che ha scelto di rilanciarsi con noi, in un contesto esigente e con un progetto collettivo chiaro. Siamo convinti che questo prestito sarà vantaggioso per tutti e che Elye porterà qualità al gruppo di Claude Puel". Il vice-presidente Maurice Cohen ha sottolineato la motivazione del giocatore: "Abbiamo trovato un ragazzo determinato a dare il massimo per il club. Faremo tutto il possibile perché possa esprimersi al meglio".