Gabriel Brazao, chi era costui? Eppure per Julio Cesar può succedere a Neuer

© foto di Giacomo Iacobellis
Oggi alle 05:00
di Andrea Losapio

Chi se lo ricorda Gabriel Brazao? Due anni fa, ad agosto, il comunicato ufficiale della Ternana ne ufficializzava il trasferimento. "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’Inter le prestazioni sportive del calciatore Gabriel Brazão. Il portiere brasiliano (nato a Uberlândia, Minas Gerais, il 5/10/2000) si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito fino al termine della stagione".

Zero presenze in campionato, soppiantato da Anthony Iannarilli, e ritorno all'Inter il 2 febbraio del 2024, il giorno di chiusura del calciomercato. Passato poi al Santos a titolo definitivo, in Serie B, gioca la sua prima partita contro l'Atletico Mineiro il 24 maggio, dopo un anno dall'ultima, salvo poi diventare - finalmente - una prima scelta. Era la quarta alla SPAL dopo Alfonso, Pomini e Thiam. La seconda alla Ternana, otto presenze in otto anni in totale fra tutti i prestiti. Un po' poco per sembrare il nuovo Julio Cesar.

Eppure adesso è finalmente sbocciato, tanto che lo stesso ex portiere interista ha nominato Brazao come un possibile successore di Manuel Neuer al Bayern di Monaco, quando deciderà di ritirarsi. 39 partite da titolare in questa stagione, con il Santos che cerca di non retrocedere nonostante l'infortunio capitato a Neymar. Oggi Gabriel Brazao compie 25 anni.

