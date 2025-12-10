Lucien Laurent, il primo marcatore della storia dei Mondiali. Ha visto la Francia vincere nel 98

Lucien Laurent è un nome che non è conosciuto dal tifoso medio. Perché è nato a Saint-Maur-des-Fossés, nella Val-de-Marne, vicino a Parigi, nel lontanissimo 1907. Calciatore, ovviamente, che nel 1928 venne convocato con la Nazionale per le Olimpiadi estive del 1928, vinte dall'Uruguay, pur non giocando nessuna partita.

Laurent è passato alla storia per essere il primo a segnare nella storia dei Mondiali. Negli anni venti dello scorso secolo fu semiprofessionista per il Cercle Athletique de Paris, salvo poi essere ingaggiato dal Sochaux, società operaia della Peugeot, dove lavorava. Incredibilmente guadagnò solamente durante il Mondiale 1930, il primo, in Uruguay. Il 13 luglio del 1930, allo stadio Pocitos di Montevideo, firma la storia. Con una volée al minuto diciannove, contro il Messico. La Francia vincerà 4-1 quella partita, salvo poi perdere contro Argentina e Cile, eliminata ai gironi.

Laurent fu convocato anche nella Coppa del Mondo del 1934, senza potere giocare per infortunio. Un solo gol oltre quello al Messico con la Nazionale, contro l'Inghilterra, nel 1931. Poi Rennes, Strasburgo e l'arruolamento nella seconda guerra Mondiale, imprigionato in Sassonia e rilasciato nel 1943. Unico superstite della spedizione 1930 a vedere la Francia vincere la sua prima Coppa del Mondo nel 1998, al Saint Denis, nel 3-0 contro il Brasile. Oggi Lucien Laurent compirebbe 118 anni.