John Terry, a un rigore dalla gloria. Salvo poi non tirarlo quattro anni dopo (e vincere)

© foto di Image Sport
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Chissà cosa avrà pensato John Terry al termine della finale della Champions del 2008. Il Chelsea era arrivato a un rigore dall'incorniciare un ciclo cominciato qualche anno prima, dall'arrivo di Roman Abramovich. Ultimo della batteria, in caso di gol i Blues avrebbero alzato il trofeo grazie a un rigore del proprio capitano. A Mosca, come in un fumetto dissacrante, cade male e colpisce il palo, a Van der Sar oramai battuto. È un incubo per cui è pure difficile svegliarsi. Poteva essere Cristiano Ronaldo il grande sconfitto, è Terry.

Poi però il calcio è meraviglioso perché ti dà una seconda possibilità. A Monaco di Baviera, contro un grande Bayern, a pochi minuti dalla fine il Chelsea è sotto di uno. La sensazione è che non sia possibile recuperare una partita così. Senonché Drogba, con un abito da Superman o quasi, inzucca per l'uno a uno, a due minuti dalla fine, dopo che il vantaggio siglato da Muller era arrivato a sette dal triplice fischio. Stavolta l'ultimo rigore lo calcia - di nuovo - Drogba, che gli regala una splendida rivincita in campo.

Poi certo, John Terry non ha fatto parlare solo di sé per i risultati - enormi - raggiunti in campo. Cra bevute con i propri compagni di squadra - storica quella della sera dell'11 settembre del 2011 di Heathrow, quando importunarono alcuni viaggiatori statunitensi - tour guidati venuti a 9 mila euro ai giornalisti, steward investiti con l'auto e polemiche per le accuse razziste di Anton Ferdinand, i tabloid si sono divertiti. Oggi John Terry compie 45 anni.

