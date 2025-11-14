Christopher Nkunku, straordinario al Lipsia. Un po' meno al Chelsea, a zero con il Milan

Nkunku al Lipsia era un centravanti straordinario. Poteva anche essere una seconda punta, oppure un esterno, ma dava profondità e soprattutto gol alla squadra della Sassonia. In due stagioni era arrivato a 58 gol, tanto da convincere il Chelsea a strapagarlo: 65 milioni di euro. Due anni non all'altezza delle aspettative, soprattutto per il numero di presenze nella prima stagione. I tanti acquisti dei Blues lo hanno messo sul mercato, cedendolo poi al Milan.

Così a inizio settembre si presentava alla sua nuova squadra. "Quando mi ha chiamato il Milan non ho dovuto pensarci molto, ho subito capito che fosse l'opzione perfetta per me. Mi sento bene, lavoravo già a livello individuale ma ho iniziato ad allenarmi con la squadra in questi giorni. Non vedo l'ora di iniziare con tutti i miei compagni. Chelsea? Mi sono fatto male subito e sono rimasto fuori cinque mesi, e al rientro ho avuto una ricaduta. Al secondo anno ho lavorato e fatto tutto per farmi trovare pronto, il Mister ha fatto le sue scelte. Sono lo stesso calciatore di sempre, voglio giocare con il sorriso e so che qui a Milano sarà diverso".

Finora, va detto, non ha fatto troppo bene. Pagato molto e ancora all'asciutto, Nkunku può finire dietro la lavagna anche contro l'Inter, con il tecnico Allegri che dovrà trovare una soluzione per non allontanarlo troppo dalla condizione migliore, soprattutto psicologica. Oggi Christophen Nkunku compie 28 anni.