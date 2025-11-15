Paulo Dybala, all'ultimo anno in Italia? Percepisce stipendio maxi, ma il Boca è pronto

Paulo Dybala è all'ultima stagione della sua carriera in Italia? È molto probabile, perché tutti gli indizi portano al ritorno in Argentina, al Boca Juniors, con Oriana Sabatini - la compagna storica - che si è già sbilanciata sul possibile rientro, con Paredes come principale sponsor dell'operazione. Poteva già essere conclusa nella scorsa estate, ma lo stipendio era inaffrontabile: 8 milioni più 2 di bonus, seppur per un anno, non erano nelle possibilità del club argentino. Probabilmente dopo la scadenza qualcosa cambierà.

Del resto ci ha pensato. anche il padre di Paredes a mettere il carico negli scorsi giorni. "Io so delle cose, so che Paulo vuole venire. Ha il cuore per il Boca Juniors. Ho sentito una conversazione tra loro, e Dybala ha detto che sarebbe venuto". Quindi è probabile che la sua esperienza a Roma possa finire nella prossima estate, soprattutto perché non c'è un'altra opzione per il rinnovo automatico, quella che era scattata nella passata stagione, portando per un altro anno un fardello decisamente pesante economicamente.

Così, se nulla cambierà, il contratto non sarà rinnovato e l'ex Juve potrà firmare con chiunque. Bisognerà capire se sarà una questione di cuore, come il ritorno in Argentina, oppure la speranza di avere un'altra vita calcistica, fra Europa e Medio Oriente. Oggi Paulo Dybala compie 32 anni.