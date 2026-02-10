Stili di gioco differenti e bilancio in perfetta parità: Napoli-Como è anche Conte vs Fabregas

Antonio Conte vs Cesc Fabregas. La gara di questa sera fra Napoli e Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà anche una sfida nella sfida fra i due allenatori. Protagonisti, il primo in panchina e il secondo in campo, della FA Cup vinta dal Chelsea nella stagione 2017-2018, adesso si ritroveranno di fronte in un match ad eliminazione diretta che varrà il passaggio in semifinale dove ci sarà l'Inter di Cristian Chivu ad aspettare.

Stili di gioco differenti

Due stili di gioco differenti, due modi di approcciare la partita agli antipodi. Il tecnico salentino è molto pragmatico, fa dell'intensità la sua arma migliore ed in questo momento deve fare di necessità virtù per far fronte ai tanti infortuni. Di fronte ci sarà invece il 4-2-3-1 dell'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona sempre alla ricerca del fraseggio e del gioco palla a terra.

Bilancio in parità

Sarà molto interessante vedere chi la potrà spuntare visto che i lariani sono in rampa di lancio e sono protagonisti di un grande campionato. Di fronte però ci sono i campioni d'Italia vogliosi di arrivare fino in fondo anche nel trofeo nazionale. Il bilancio è in perfetta parità. Una vittoria a testa e un pareggio. Stasera l'equilibrio necessariamente si romperà.