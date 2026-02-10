Udinese, Ehizibue: "A Lecce buttato via punti. Grato di giocare per questo club"

Reduce dal brutto ko subito a Lecce, l'Udinese ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro il Sassuolo in programma nel prossimo weekend. Ospite di 'Udinese Tonight' su Tv12, Kingsley Ehizibue ha preso la parola per analizzare il ko del 'Via del Mare' e non solo:

“Ho preso una botta a fine partita, ma non è niente di grave. Quando perdiamo non siamo di buon umore, abbiamo buttato un punto sicuro. La Serie A non è un campionato facile e tutti i punti sono importanti. Per noi era una partita importante e ci dispiace aver lasciato tre punti. Tutti sappiamo che Davis è molto importante per noi, per tutto quello che fa, ma abbiamo anche altri giocatori forti. Durante la sua assenza dovremo trovare le soluzioni per vincere ugualmente le partite. Aver raggiunto le cento presenze con questa maglia è un orgoglio, in questi quattro anni penso che la squadra che c’è adesso sia la più forte, abbiamo tanti giocatori forti e possiamo fare una bella stagione. Zanoli è un giocatore forte, ha tantissima qualità e l’infortunio che ha subito è difficile sia per lui che per noi, spero che lui torni più forte di prima”.

Il laterale bianconero, inoltre, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a riguardo delle critiche che ha subito nel corso della sua esperienza friulana:

“Le critiche fanno parte del gioco, tutti vogliono vincere e vogliono giocare bene. Io non posso cambiare questa cosa, ma posso solo dimostrare in campo. Provo delle emozioni e mi fanno stare male, soffro e sono triste soprattutto per l’uomo che sono, oltre che il giocatore. Penso che devo essere più costante, contro la Roma ho giocato bene e contro il Lecce non ho espresso il mio livello. Ormai ho 30 anni e posso dare esperienza alla squadra. Sono grato di essere qua, lavoro duramente per migliorarmi e faccio il massimo per dimostrare il mio valore all’allenatore. Sono sempre felice quando ho la possibilità di giocare, quando vinciamo e quando sono con i tifosi”.