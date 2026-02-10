Sampdoria-Palermo, i convocati di Inzaghi: Veroli e Palumbo tornano a disposizione
Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha convocato 21 calciatori per la sfida di questa sera contro la Sampdoria a Marassi. Rispetto all’ultima gara rientrano Veroli in difesa e Palumbo in mezzo al campo, mentre è assente Blin. Questo l’elenco completo:
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo
Difensori: Augello, Bani, Bereszynsky, Pierozzi, Ceccaroni, Veroli, Magnani
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane
Attaccanti: Johnsen, Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
