Juventus, Thuram verso il derby d'Italia: "Forse papà tiferà un po' più per me..."

Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato a Sky Sport in vista del derby d'Italia contro l'Inter in cui sfiderà il fratello Marcus. Queste le sue parole: "Il mister mi chiede tante cose, di essere sempre in movimento, di anticipare la giocata. Ma la cosa più importante è di giocare con le mie qualità e di sapere che sono un giocatore forte, è uno dei tecnici che ha cercato di farmelo comprendere maggiormente nella mia carriera. E' bello lavorare con lui".

La stimola a migliorare?

"Mi dice sempre di migliorare, ma sono cose che tengo per me. E' esigente con me e con la squadra, ci chiede tante cose e noi proviamo a farle".

La sfida con suo fratello è dietro l'angolo. Le piacerebbe giocarci insieme un giorno?

"Quando cresci con un fratello che fa il calciatore vorresti sempre giocare nella stessa squadra. A scuola ci sceglievamo per primi in squadra. Ma siamo professionisti, siamo in due grandi squadre italiane e va bene così. Spero di fare tante partite con lui in Nazionale".

Che gara sarà?

"Non so, mi aspetto sicuramente una grande partita. Siamo due grandi squadre, loro sono molto forti e noi giochiamo bene, sarà una bella sfida dal punto di vista tattico. Sarà difficile per entrambi".

Ha sentito Marcus prima della partita?

"Tutti i giorni ci sentiamo, ma non parliamo mai delle partite. Ci confrontiamo sulla vita e su cose più importanti del calcio. Ci sarà tutta la famiglia allo stadio".

Per chi tiferà papa Lilian?

"Sarà neutrale. Io però sono il più piccolo, forse avrà qualcosa in più verso di me".