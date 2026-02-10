Reggiana-Mantova, i convocati di Modesto: agli infortunati si aggiungono Falletti e Junior Ligue

In campo questa sera, per la sfida contro la Reggiana, il Mantova di Francesco Modesto, alle prese con uno scontro salvezza valevole per la 23ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento questa sera alle ore 20:00, al 'Mapei Stadium'.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri, proprio il tecnico ha così parlato della situazione della rosa a sua disposizione: "Abbiamo speso tante energie ed è normale che, con così poco recupero tra una partita e l’altra, ci siano molte incognite. Anche perché affrontiamo una squadra che ha appena cambiato allenatore e questo rende tutto più difficile da leggere. Abbiamo ancora domani mattina per valutare i ragazzi: vedremo il da farsi per scendere in campo. [...] Stiamo crescendo. È normale poi che con gli ultimi arrivi ci sia stato poco tempo di lavorare in settimana. Ora ci sono tre partite in pochi giorni e il tempo è ancora meno, ma pian piano recupereremo".

A ogni modo, saranno assenti gli infortunati Bonfanti, Bianay e Caprini, e con loro anche Falletti e Junior Ligue.

Di seguito, l'elenco dei 24 convocati:

PORTIERI: Andrenacci, Bardi, Vukovic;

DIFENSORI: Benaissa, Castellini, Cella, Chrysopoulos, Dembélé, Maggioni, Meroni, Radaelli, Tiago;

CENTROCAMPISTI: Kouda, Paoletti, Trimboli, Wieser, Zuccon;

ATTACCANTI: Bragantini, Buso, Mancuso, Marras, Mensah, Muci, Ruocco.