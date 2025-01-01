Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bebeto ricorda la vittoria del Brasile a USA '94: "Avremmo superato qualsiasi ostacolo"

Tommaso Bonan
Oggi alle 12:38Serie A
Tommaso Bonan

"Il Mondiale vinto nel 1994 contro l'Italia negli USA? Ho un sacco di ricordi. Dal momento in cui siamo arrivati, eravamo tutti molto concentrati, volevamo entrare nella storia del calcio.. Parla così Bebeto, una delle "Legends" intervistate dalla FIFA a poche ore dal sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale (in programma stasera a Washington, ore 18 italiane) che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada (il primo a 48 squadre, ndr).

"Quella era la nostra opportunità, il Brasile non vinceva da oltre 24 anni. L'organizzazione era fantastica. Ho solo pensato che gli orari del calcio d'inizio fossero un po' rigidi perché giocavamo a mezzogiorno, all'una del pomeriggio, e faceva caldo. Ma la nostra voglia di vincere era così grande che avremmo superato qualsiasi cosa, qualsiasi ostacolo davanti a noi. E così abbiamo fatto. Avevamo tutti la stessa mentalità, lo stesso obiettivo. E quando è così. non c'è niente che ti fermi. Eravamo tutti preparati, non solo mentalmente, ma anche fisicamente, a vincere la Coppa del Mondo".

"E da bambino avevo quel sogno: indossare la maglia del Brasile, che per me era come una seconda pelle, e giocare per il mio paese, difendere la mia patria e diventare campione del mondo. Avete idea di cosa significhi? È enorme. Non sono molti i campioni del mondo. Credo che ce ne siano... 400 o 500. Puoi contarli sulle dita. Vincere il Mondiale è molto difficile. Se non sei determinato, concentrato e tutti concentrati sullo stesso obiettivo, non vincerai".

