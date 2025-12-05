Mantova, scatta il rinnovo automatico fino al 2027 per il bomber Mancuso

Il derby con la Reggiana si avvicina e in casa Mantova l’attenzione è già rivolta alla sfida di lunedì al Martelli, un vero e proprio scontro diretto. Mentre la squadra di Possanzini prepara la partita, la società si muove parallelamente sul fronte mercato in vista di gennaio: si valutano profili utili a rinforzare la rosa e, allo stesso tempo, si fanno le prime riflessioni su chi potrebbe lasciare il club.

L’unica certezza, per ora, riguarda Leonardo Mancuso. L’attaccante, in scadenza a giugno, è stato ufficialmente blindato fino al 2027. Non è stata necessaria alcuna trattativa: il rinnovo si è attivato automaticamente grazie alle clausole inserite nel contratto firmato nell’estate 2024, che prevedevano una proroga in caso di raggiungimento di determinate condizioni - tra cui almeno il 50% delle presenze complessive tra la scorsa stagione e il 31 dicembre prossimo, oltre a specifici obiettivi tra gol e assist.

Il Mantova riparte dunque da una delle sue certezze offensive, mentre il derby e il mercato iniziano a prendere forma.