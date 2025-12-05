Serie A, gli arbitri della 14^ giornata: c'è La Penna per Napoli-Juventus, Lazio-Bologna a Fabbri
Attraverso i propri canali ufficiali, l'AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del campionato di Serie A. Queste le designazioni nel dettaglio:
Sassuolo – Fiorentina Sabato 06/12 ore 15.00
Pairetto
Bindoni – Scarpa
Iv: Ferrieri Caputi
Var: Marini
Avar: Fourneau
Inter – Como Sabato 06/12 ore 18.00
Di Bello
Imperiale – Bianchini
Iv: Piccinini
Var: Gariglio
Avar: Guida
Hellas Verona – Atalanta Sabato 06/12 ore 20.45
Mariani
Rossi L. – Biffi
Iv: Collu
Var: Aureliano
Avar: Ghersini
Cremonese – Lecce ore 12.30
Mucera
Costanzo – Passeri
Iv: Massa
Var: Prontera
Avar: Marini
Cagliari – Roma ore 15.00
Zufferli
Tegoni – Fontemurato
Iv: Di Marco
Var: Guida
Avar: Pezzuto
Lazio – Bologna ore 18.00
Fabbri
Preti – Politi
Iv: Sacchi J.l.
Var: Mazzoleni
Avar: Nasca
Napoli – Juventus ore 20.45
La Penna
Peretti – Colarossi
Iv: Crezzini
Var: Abisso
Avar: Aureliano
Pisa – Parma Lunedì 08/12 ore 15.00
Doveri
Mondin – Luciani
Iv: Perri
Var: Camplone
Avar: Pezzuto
Udinese – Genoa Lunedì 08/12 ore 18.00
Maresca
Rossi C. – Ceolin
Iv: Galipo’
Var: Maggioni
Avar: Marinelli
Torino – Milan Lunedì 08/12 ore 20.45
Chiffi
Baccini – Bercigli
Iv: Tremolada
Var: Ghersini
Avar: Abisso
