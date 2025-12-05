Mantova, Majer in uscita a gennaio. Da valutare anche la posizione di Falletti

Il Mantova continua a pianificare le proprie mosse in vista del mercato invernale, con l’obiettivo di migliorare la rosa a disposizione di Possanzini in vista del girone di ritorno. Diverse situazioni individuali dovranno essere valutate, soprattutto per quei giocatori che finora hanno trovato poco spazio.

Uno dei principali indiziati a partire è Zan Majer, arrivato per ricoprire il ruolo di vice-Burrai ma mai realmente entrato nelle rotazioni. Nelle ultime sette giornate ha totalizzato appena 38 minuti e da quattro gare non mette piede in campo. Difficile immaginare che possa restare per fare la comparsa: più concreta l’ipotesi di un trasferimento in una big di Serie C - Catania e Salernitana sono piste possibili - oppure un ritorno in patria.

Anche Cesar Falletti non ha rispettato le aspettative. Penalizzato dal cambio modulo, Possanzini sta tentando di reinventarlo mezzala offensiva, ma al momento il 33enne uruguaiano sembra ai margini del progetto tecnico.

Situazione delicata anche per Antonio Fiori. Il 22enne era partito forte con due gol nelle prime cinque giornate, ma da sei turni non gioca più neppure un minuto. L’esterno resta un patrimonio del club, ma se nelle gerarchie rimangono davanti Ruocco e Caprini sarà necessario capire quale sia la soluzione migliore per garantirgli continuità. Lo riporta La Gazzetta di Mantova.