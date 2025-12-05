Modena, Sottil: "Prossime sfide ci diranno qualcosa sul futuro. Alla lunga i valori verranno fuori"

“Ci sono dati che dicono che abbiamo difficoltà in zona gol, lo sappiamo e ci lavoriamo dal primo giorno. Non è un aspetto legato a un risultato negativo, ma a un metodo perché ho sempre praticato il cinismo con l’obiettivo di giocare un calcio pratico ed efficace e abbiamo lavorato al massimo dal primo giorno”. Il tecnico del Modena Andrea Sottil nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro il Catanzaro di lunedì parla così dei problemi offensivi della squadra: “Questa squadra è tra i migliori attacchi in Serie B e c’è produttività in termini offensivi, tutti stiamo lavorando per essere ancora più performanti negli ultimi metri. - prosegue l’allenatore emiliano parlando dell’orario (12:30) del match – Non è il massimo e non è comodo, ma non deve essere un alibi. Lo accettiamo e lo sappiamo, ho già fatto gare a quest’ora e ci siamo preparati all’approccio per quest’orario che i ragazzi hanno ormai metabolizzato”.

Spazio poi al momento del campionato e ai valori in campo: “Nel lungo i valori verranno fuori e ognuno porterà a casa la classifica che merita. Venezia, Monza, Palermo ed Empoli sono tutte corazzate, con le prime due che hanno quasi lo stesso impianto della squadra che era in Serie A, poi ci siamo noi, Cesena, Frosinone e Catanzaro dietro. Grande rispetto e grande considerazione, ma noi penseremo a fare la nostra partita e il nostro percorso, il campionato è molto competitivo e ci sono squadre molto attrezzate. - prosegue Sottil come riporta Parlandodisport.it - Stiamo arrivando al giro di boa, poi il girone di ritorno sarà diverso per tanti fattori. Ora c’è questo blocco di partite da qui a fine anno e anche se ragioniamo una gara per volta, si tratta di un blocco importante che ci potrà dire qualcosa sul futuro”.

Sottil poi guarda all’avversario di lunedì: “Non mi meraviglio che stia risalendo la classifica, quando c’è un continuità di progetto è sempre un bene e loro ce l’hanno. In attacco hanno uno dei migliori cannonieri della Serie B come Iemmello e bisogna stare molto attenti. È una squadra da rispettare, ma come sempre faremo la nostra partita con grande intensità e con la nostra identità. Stiamo facendo un percorso, una scalata verso una vetta dove ci sono tratti dove si va via lisci e ci sono crepacci dove si può scivolare, ma noi siamo sempre stati bravi a stare uniti”.

Infine un pensiero su alcuni singoli a partire da quel Caso che è dato in uscita: “Io faccio l’allenatore, al mercato ci pensa Catellani. Sono contento che Caso sia rimasto in estate perché la squadra è un puzzle che si completa con le caratteristiche di tutti. All’inizio ha fatto fatica per via della condizione fisica, ma ora sta bene e a Cesena lo ha dimostrato. - conclude Sottil – Massolin? È un giocatore di estro e genialità, uno di quei giocatori a cui devi dire poco. Ha fatto un percorso e ha avuto problemi di adattamento all’inizio, ma oggi è un giocatore cresciuto sotto tutti i punti di vista. Ha grande qualità e sicuramente porta verticalità e colpi che tira fuori al momento giusto”.