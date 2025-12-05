Vicenza, mister e giocatori all'Ospedale San Bortolo per il Natale dei bambini ricoverati
Il Vicenza si unisce all’Ospedale San Bortolo nel rendere speciale il Natale dei bambini ricoverati: nella giornata di oggi infatti una delegazione biancorossa, composta da alcuni giocatori della prima squadra e membri dello staff biancorosso, ha fatto visita ai piccoli pazienti nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica. Presente anche un Babbo Natale speciale che insieme al gruppo biancorosso ha distribuito gioia e regali a tutti i bambini.
Con questa iniziativa, il Vicenza desidera aiutare i piccoli pazienti ad affrontare con maggiore serenità il ricovero in ospedale in questo periodo di festa, portando allegria e positività nell’ambiente sanitario. Il club ringrazia lo staff dell’ospedale San Bortolo per la disponibilità dimostrata, rendendo possibile questo importante progetto. Lo riporta il sito ufficiale biancorosso.
