Atalanta-Parma, le probabili formazioni: Lookman ha chance dal 1', Sorensen torna titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Parma (Domenica 25 gennaio, ore 15.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta vuole riscattare la sconfitta in Champions League contro il Bilbao e la gara con il Parma è decisiva per provare ad avvicinarsi al 6° posto in classifica. Modulo 3-4-2-1 per la squadra di Raffaele Palladino con Carnesecchi in porta; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il primo ballottaggio tra Kolasinac e Ahanor; a centrocampo possibile conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta verrà schierato a destra mentre a sinistra Bernasconi rimane in pianta stabile. Davanti tridente con De Ketelaere a destra, Scamacca al centro e a sinistra ballottaggio tra Zalewski e Ademola Lookman dove il nigeriano è leggermente favorito. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva il Parma

Per la gara di Bergamo, mister Carlos Cuesta sembra intenzionato a confermare (almeno inizialmente) l’ormai consueto 4-3-2-1. In difesa la coppia centrale sarà ancora una volta formata da Circati e Valenti, a protezione della porta di Corvi. A completare il reparto capitan Delprato sulla corsia di destra e Valeri a sinistra. Dopo un turno di riposo, Sorensen è pronto a tornare tra i titolari, affiancando Keita e Bernabé sulla linea dei centrocampisti. In attacco non si tocca Mateo Pellegrino, ma chi sarà a supportarlo? Oristanio e Ondrejka sono ormai un punto fermo, ma anche Benedyczak potrebbe giocarsi le sue chance. (da Parma, Edoardo Mammoli)