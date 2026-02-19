Brann-Bologna, le probabili formazioni: rossoblù a caccia di un risultato positivo

Il Bologna torna in campo in Europa League per l'andata dei playoff contro il Brann, squadra già affrontata nella fase campionato con un pareggio per 0-0. Quella sera di novembre al Dall'Ara, i rossoblù restarono in dieci uomini per oltre un'ora eppure riuscirono a non subire reti. Ora la sfida si sposta al Brann Stadion di Bergen (calcio d'inizio alle 18:45) in un contesto climatico e ambientale che rende la trasferta tutt'altro che scontata. Il Bologna ha chiuso al decimo posto nella fase a campionato, mentre i norvegesi si sono qualificati per ultimi, al ventiquattresimo posto, sfiorando l'eliminazione. L'obiettivo dei rossoblù è conquistare già in questa gara di andata un risultato che pesi sulla doppia sfida.

COME ARRIVA IL BRANN - Il Brann arriva all'appuntamento europeo dopo una pausa di tre settimane dall'ultima gara ufficiale. Il campionato norvegese si è concluso a fine novembre, e da quel momento la squadra guidata dall'islandese Freyr Alexandersson ha avuto come unico impegno agonistico la fase europea. Per mantenere la condizione atletica, il club di Bergen ha scelto di trascorrere parte della preparazione in Spagna, lontano dal freddo scandinavo. La formazione scelta da Alexandersson è un 4-3-3 con Dyngeland in porta, una difesa a quattro composta da De Roeve, Knudsen, Boakye e Dragsnes, un centrocampo con Kornvig, Sorensen e Pedersen, e un tridente offensivo formato da Mathisen, Holm e Haaland. Il Brann conosce già il Bologna e sa di poter rendere la vita difficile ai rossoblù, come dimostrò il pareggio della fase a gironi. Nei precedenti europei contro squadre italiane, i norvegesi avevano perso entrambe le partite contro la Sampdoria nella Coppa delle Coppe 1989/1990, con un 0-2 interno e uno 0-1 in trasferta.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il Bologna arriva alla trasferta norvegese dopo il successo in campionato contro il Torino, una vittoria che ha interrotto un periodo di risultati discontinui in Serie A. La squadra felsinea non raccoglie due successi consecutivi da fine novembre, quando vinse prima col Napoli, poi con l'Udinese e infine nella gara casalinga contro il Salisburgo prima di cedere alla Cremonese. In campionato il Bologna occupa una posizione di metà classifica, lontana dalle ambizioni iniziali della stagione, e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ha reso l'Europa League il principale obiettivo della rosa. La formazione scelta da Italiano è un 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, una linea difensiva composta da Joao Mario, Vitik, Lucumí e Miranda, una coppia di mediani formata da Freuler e Moro, la trequarti con Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle di Castro come unica punta. Portare a casa un risultato positivo da Bergen significherebbe affrontare il ritorno al Dall'Ara della settimana successiva in una posizione di vantaggio.