Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni: diverse novità nell'undici di Vanoli

Esame di polacco per la Fiorentina che, archiviata la prima fase, prosegue la sua avventura in Conference League con l'andata dei Playoff alla Chorten Arena di Bialystok contro i padroni di casa dello Jagiellonia, in una sfida sulla carta favorevole alla squadra italiana. A dirigere il confronto sarà il fischietto austriaco Sebastian Gishamer.

COME ARRIVA LO JAGIELLONIA - Prima in classifica in Ekstraklasa, la squadra di Adrian Siemieniec si presenta a questa sfida dopo lo 0-0 esterno contro il Cracovia e con una striscia aperta di cinque risultati utili consecutivi. I polacchi hanno chiuso la fase campionato con nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta: un percorso non irresistibile, dunque, ma che è comunque valso il 17° posto finale, con conseguente accesso ai Playoff. Per quel che concerne la probabile formazione, si va verso un 4-2-3-1 con Pozo, Imaz e Nahuel alle spalle di Rallis.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Vietato trascurare la Conference League, ma per i toscani l'obiettivo primario è quello di ottenere la salvezza in Serie A: da questo punto di vista, l'ultima vittoria in casa del Como (2-1) ha regalato tre punti importanti alla squadra di Paolo Vanoli, ancora terzultima a tre lunghezze di distanza da Genoa, Cremonese e Lecce. Le scelte di formazione risentiranno in maniera inevitabile dell'imminente sfida salvezza in programma il prossimo 23 febbraio contro il Pisa: non sono partiti alla volta della Polonia Kean e Dodò per scelta tecnica, out anche De Gea, Gudmundsson e Solomon. In porta ci sarà Lezzerini, supportato dalla difesa a quattro composta da Fortini, Comuzzo, Ranieri e Gosens (in ballottaggio con il classe 2006 venezuelano Balbo, in forza alla Primavera). In mezzo al campo Mandragora con Harrison, Fabbian, Ndour e Fazzini alle spalle dell'unica punta Piccoli.