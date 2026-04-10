Como-Inter, le probabili formazioni: Fabregas sceglie Diao come 9, Dumfries e Dimarco esterni

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Inter (Domenica 12 aprile, ore 20.45, arbitra Massa, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

La pressione per un posto in Champions sale, mentre al Sinigaglia si presenta la chimera del Como. Ma due recuperi dell’ultima ora come Ramon ed Jesus Rodriguez fanno bene a Fabregas, anche se dalla panchina. Quindi Butez tra i pali, Smolcic (in vantaggio su Van der Brempt) in una difesa a tre con Diego Carlos e Kempf. Valle e Vojvoda (Van der Brempt in svantaggio) sugli esterni, Da Cunha al fianco di Perrone a centrocampo, a salire possibile il ritorno dal 1’ di Baturina con Nico Paz sulla trequarti. Diao la scelta forte da numero 9, non Douvikas o Morata. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva l'Inter

Dopo la goleada contro la Roma l’Inter torna in campo contro il Como in un’altra partita chiave per la lotta scudetto. Al Sinigaglia Chivu sceglie Sommer in porta e la difesa composta da Akanji, Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco esterni, Barella, Calhanoglu e Zielinski in mezzo. Davanti nuovo infortunio muscolare per Lautaro Martinez: una doccia fredda che porterà ancora Pio Esposito a far coppia con Marcus Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)