Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti sorride col ritorno di Yildiz

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Lazio (Domenica 8 febbraio, ore 20.45, arbitra Guida, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro la Lazio farà qualche cambio di formazione ma ripartirà dal classico 4-2-3-1: in porta rientrerà Di Gregorio che ha riposato in Coppa Italia. In difesa sulla destra ci sarà Kalulu, in mezzo spazio a Bremer e Kelly, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. A centrocampo potrebbe riposare Locatelli che è diffidato e al suo posto potrebbe esserci Koopmeiners che agirebbe al fianco di Thuram. Sulla trequarti giocherà Yildiz che si è rimesso dopo il sovraccarico accusato contro il Parma, insieme a lui si muoveranno Conceicao e McKennie. Questo terzetto supporterà David che appare favorito su Openda. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva la Lazio

Maurizio Sarri torna a Torino e contro la Juventus va a caccia della seconda vittoria consecutiva per la prima volta in stagione. Il Comandante dovrà fare i conti con le assenze di Pellegrini e Lazzari sulle fasce, rispettivamente per squalifica e una lesione al polpaccio. Nel quartetto difensivo davanti a Provedel torna dal primo minuto Nuno Tavares, che non gioca titolare da due mesi. A destra ci sarà Adam Marusic, con Gila e Romagnoli alle prese con un affaticamento muscolare in vantaggio su Provstgaard. A centrocampo conferme per il terzetto visto contro il Genoa con Cataldi in regia, Taylor e Basic ai suoi lati. A destra Isaksen avanti su Cancellieri in un tridente pieno di ballottaggi. Maldini giocherà dal primo minuto, l’altro dubbio é tra Pedro e Ratkov. Con la conferma dello spagnolo si rivedrà il tridente che ha battuto il Genoa, in caso di titolarità dell’ex Salisburgo Maldini giocherà a sinistra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)