Inter-Arsenal, le probabili formazioni: torna la ThuLa, Bastoni nel terzetto arretrato

Tornano le emozioni della Champions League, con la penultima giornata della League Phase. In campo tra le altre Inter-Arsenal: i nerazzurri di Chivu vengono dalle sconfitte contro Atletico Madrid e Liverpool e vogliono restare nelle prime 8, ma dall’altra parte trovano i londinesi che nelle prime 6 partite hanno fatto en plein di vittorie. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dirige la sfida il Sig. Joao Pinheiro.

COME ARRIVA L'INTER - Rispetto alla formazione che ha vinto a Udine, Chivu ripropone di fatto quella che è la formazione titolare al netto delle assenze. In difesa torna Bastoni, a far compagnia a Bisseck e Akanji nel terzetto posto davanti a Sommer. Confermati Zielinski in regia al posto dell’indisponibile Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan nel ruolo di interni. Luis Hernique e Dimarco saranno i due laterali di centrocampo, mentre in avanti Thuram si riprende il suo ruolo di partner di Lautaro Martinez.

COME ARRIVA L'ARSENAL - Un paio di novità rispetto all’ultimo turno di campionato anche per i Gunners. Arteta prosegue con il suo ormai consolidato 4-3-3, ma cambiando i due esterni offensivi: dentro Saka e Trossard al posto di Madueke e Martinelli. Gyokeres, invece, continua ad essere il riferimento centrale. Confermata la diga in mezzo al campo, con Odegaard e Rice ai lati di Zubimendi. Saliba e Gabriel saranno i due difensori centrali davanti a Raya, in una linea difensiva a quattro con White e Timber come terzini.