Torino-Lecce, le probabili formazioni: uomini contati per Baroni, Cheddira insida Stulic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Lecce (Domenica 1 febbraio, ore 12.30, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Torino

In emergenza e in ritiro, il Torino prosegue la sua marcia di avvicinamento alla delicatissima sfida di domenica alle 12.30 contro il Lecce. La squadra continua i lavori al Filadelfia senza Simeone, il Cholito ha vissuto un'altra giornata con un programma differenziato e le speranze di averlo a disposizione per la gara contro i salentini si riducono sempre di più. Adams sarà certo del posto in attacco, al suo fianco difficilmente ci sarà Ngonge, il quale è in procinto di finire all'Espanyol, e così è aperto il ballottaggio tra Njie e Zapata. In difesa mancherà Ismajli per infortunio, insieme a Tameze e Coco l'unica alternativa è Maripan, pronto al rientro dopo tre panchine di fila. A centrocampo non ci sono ballottaggi: Ilkhan giocherà in regia, Casadei e Vlasic saranno le mezzali, sulle corsie laterali agiranno Pedersen e Lazaro. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Lecce

Il Lecce riparte dalla trasferta sul campo del Torino dopo il pareggio casalingo ottenuto con la Lazio. Il tecnico Eusebio Di Francesco ritrova Gaspar, che ha scontato la squalifica, ma non potrà contare sugli infortunati Berisha e Camarda. Nel 4-3-3 ci sarà Falcone in porta, con Veiga e Gallo sulle corsie in difesa, mentre Gaspar è in vantaggio su Siebert nel ballottaggio per un posto al fianco di Tiago Gabriel. In mezzo al campo confermato il terzetto composto da Ramadani, Coulibaly e Gandelman. In attacco ci sarà Pierotti a destra, con Banda davanti a Sottil per una maglia da titolare sulla sinistra. Al centro del tridente Stulic può avere la meglio nel testa a testa con Cheddira. (da Lecce, Pierpaolo Verri)