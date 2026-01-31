Como-Atalanta, le probabili formazioni: Douvikas e non Morata, Zappacosta più di Bellanova

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Atalanta (Domenica 1 febbraio, ore 15.00, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

Nello scontro diretto con l’Atalanta, Fabregas avrà un ampio ventaglio di opzioni a disposizione. Davanti c'è Douvikas anziché Morata, Nico Paz si riprende il posto dall’inizio con Baturina largo a sinistra. Ballottaggio Kuhn-Jesus Rodriguez a destra, ma lo spagnolo sarebbe in vantaggio. Addai non è ancora al top, meglio come carta a gara in corso. In mediana riecco Perrone playmaker con Da Cunha al suo fianco, in difesa invece duello aperto. Ramon non si tocca, Kempf invece dovrebbe superare Diego Carlos in protezione di Butez in porta. Smolcic e non Vojvoda sulla destra, Moreno dovrebbe riposare per Valle dal 1’. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta non può permettersi passi falsi e contro il Como. Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il primo ballottaggio tra Ahanor e Kolasinac (con l’ex Genoa leggermente favorito); a centrocampo possibile conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova a destra mentre a sinistra ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski. Davanti possibile costanza con il tridente visto a Parma con De Ketelaere, Raspadori e Scamacca. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)