Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Milan (Domenica 25 gennaio, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Roma

Dopo l’ampio turnover visto contro lo Stoccarda in Europa League, Gian Piero Gasperini si affiderà alla squadra titolare per affrontare il Milan, confermando il solito 3-4-2-1. Davanti a Svilar, la linea difensiva sarà formata da Mancini e Ndicka, con Ghilardi che prenderà il posto dell’infortunato Hermoso. Sugli esterni nessuna novità: Celik e Wesley avranno il compito di spingere senza perdere attenzione difensiva, mentre in cabina di regia siederanno Cristante e Koné, seppur non sia da escludere la conferma di Pisilli dopo la doppietta europea. Sulla trequarti spazio al talento di Soulé e Dybala, liberi di muoversi alle spalle di Malen, che torna a prendersi il posto in attacco dopo l’assenza forzata in Europa. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Milan

Il Milan va alla ricerca della terza vittoria di fila e a Roma, il sapore, è quello di una sfida decisiva per capire a che livello siano le speranze Scudetto dei rossoneri. Massimiliano Allegri schiererà la formazione migliore possibile, forte della settimana di riposo e dei nove giorni libero che attendono i rossoneri dopo la trasferta nella Capitale. Recuperato Strahinja Pavlovic in difesa: il serbo, con tanto di caschetto, giocherà titolare dietro assieme a Matteo Gabbia e a Fikayo Tomori davanti a Mike Maignan. A centrocampo sono sicuri del posto Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi, mentre restano dubbi sulle condizioni di Alexis Saaelemakers: si è allenato in gruppo e deciderà Allegri se schierarlo o meno dal primo minuto; se non dovesse recuperare, spazio ad uno tra Zachary Athekame e Ruben Loftus-Cheek. Davanti, con Fullkrug e Nkunku in panchina, ecco Pulisic e Leao. (da Milano, Antonello Gioia)