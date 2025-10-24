Bucarest rossoblu. Il Corriere di Bologna in apertura: "Un successo per Vincenzo Italiano"

Il Corriere di Bologna oggi in edicola in prima pagina si concentra sulla vittoria conquistata dai rossoblu, che hanno raccolto la prima gioia di questo cammino stagionale in Europa League. Il Bologna infatti si è imposto in casa della Steaua Bucarest, punita nei primi minuti di partita dalle reti di Odgaard e Dallinga. Alla formazione rumena quindi non è bastata la rete di Birligea, che nella ripresa ha mandato il punteggio sul definitivo 1-2.

Un sospiro di sollievo per il Bologna, che aveva iniziato male il proprio cammino subendo un duro ko contro l'Aston Villa e ricavando un solo punto dalla sfida interna giocata contro il Friburgo. I rossoblu hanno vinto anche per il tecnico Vincenzo Italiano, che ha seguito la partita dall'ospedale Sant'Orsola, dove è ricoverato da qualche giorno a causa di una polmonite. L'allenatore è rimasto sempre in contatto con il proprio staff, fornendo le indicazioni al vice Niccolini.

Gli emiliani quindi hanno raccolto punti fondamentali in ottica classifica, visto che si sono rilanciati al diciottesimo posto e distano due sole lunghezze dalla zona ottavi di fila. Il Bologna chiaramente vorrà proseguire nel segno della continuità anche in campionato, dove vorrà replicare il successo recente conquistato con il Cagliari sempre lontano dal Dall'Ara. I rossoblu nel prossimo turno faranno visita alla Fiorentina, in una sfida attesa e in programma domenica alle 18 all'Artemio Franchi.