Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni: più Boga di David, Grosso è in emergenza

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo (Sabato 21 marzo, ore 20.45, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Sassuolo punterà sul 4-2-3-1: in porta dovrebbe esserci ancora Perin che è favorito di Di Gregorio. In difesa sulla destra agirà Kalulu fresco di convocazione in nazionale, in mezzo ci saranno Bremer e Kelly, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. A centrocampo la certezza di Spalletti è Locatelli e al suo fianco dovrebbe esserci Thuram. Il francese, nei gironi scorsi, è stato alle prese con un fastidio alla caviglia ma si è rimesso, se però non dovesse farcela al suo posto agirebbe Koopmeiners. Sulla trequarti non ci saranno novità e si ripartirà da Conceicao, McKennie e Yildiz. In attacco è aperto il ballottaggio tra Boga e David con il primo che sembra essere in leggero vantaggio. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Sassuolo

Sassuolo decimato in casa Juventus. Diagnosticato un caso di pertosse e 5 casi compatibili in squadra dunque neroverdi senza 6 giocatori per la pertosse, più 4 già infortunati che sono Boloca, Fadera, Cande e Pieragnolo. Probabile 4-3-3 con Muric tra i pali e difesa a 4 con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Garcia. A centrocampo Matic a dirigere il gioco con Koné e Thorstvedt ai suoi lati. In avanti il tridente con Berardi, Pinamonti e Lauriente. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)